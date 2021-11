Ministério da Educação propõe que alunos de Famalicão continuem a passar de ano

O Ministério da Educação propôs a progressão de ano "condicionada" e planos de recuperação das aprendizagens para os dois alunos de Famalicão chumbados por faltas à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Num ofício enviado ao Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares a que a SÁBADO teve acesso, o secretário de Estado Adjunto e da Educação João Costa determina que "até à realização dos planos de recuperação das aprendizagens ou conclusão de todos os processos em tribunal, a escola deverá garantir, a título excepcional, a progressão condicionada dos alunos".

O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga indeferiu uma providência cautelar interposta pelos pais e o Supremo Tribunal Administrativo negou-lhes um recurso ao não reconhecer o direito de objecção de consciência invocado.

Face à decisão do TAF em não aceitar a providência cautelar, o advogado João Pacheco de Amorim decidiu avançar com um recurso para o Tribunal Administrativo do Norte.