Nuno Melo faz “derradeiro esforço” no CDS

Nuno Melo foi às redes sociais tentar convencer Francisco Rodrigues dos Santos a marcar um Congresso do CDS ainda antes do conclave do PSD, que decorrerá entre 17 e 19 de dezembro.



Num vídeo curto dirigido aos militantes centristas, o candidato à liderança do CDS apresenta o seu discurso como "um derradeiro esforço" para "resolver a divergência" com a direção do partido e realizar um Congresso antes das legislativas de 30 de janeiro.



Nuno Melo defende "a realização do Congresso numa data que tem de ser anterior à data do Congresso do PSD" e explica que esse seria o momento para eleger "o líder, a direção e os demais órgãos do partido" antes de os portugueses irem a votos e a tempo de definir a estratégia para a campanha e eventuais acordos pré-eleitorais.