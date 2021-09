Número de internados voltou a descer. São 412 os doentes hospitalizados com covid-19, 75 deles em unidades de cuidados intensivos.

21 de setembro Joana Fonseca com Leonor Riso

Covid-19. Portugal com 5 mortes e 885 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta quinta-feira 5 novas mortes por covid-19, aumentando para 17.938 o número de vítimas mortais desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020.







Portugal Covid-19 Reuters

Nas últimas 24 horas foram confirmados 885 novos casos, tendo já sido registados mais de um milhão de infetados. A incidência do vírus desceu, em relação a segunda-feira, para 137,4 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - era de 152,4 em território nacional.Já o risco de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu de 0,81 para 0,82. Portugal está em zona "verde" da matriz de risco da covid-19, cada vez mais perto de descer para o quadrante mais seguro deste modelo.Esta segunda-feira foram ainda contabilizados 983 novos recuperados da covid-19, com o número de casos ativos no país a rondar os 32 mil.O número de internados teve esta quinta-feira uma descida acentuada. São menos 14 em enfermaria, existindo agora 412 internados. Nos cuidados intensivos houve uma redução de três internamentos, estando nestas unidades 75 doentes.