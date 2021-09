A falsa imagem da candidata do Chega à Batalha

Na edição da revista SÁBADO desta semana, associamos erroneamente uma fotografia a Sara Santos, candidata do Chega à Câmara Municipal da Batalha. Verificámos que não é efectivamente ela.

A imagem circulava entre dirigentes do Chega e um deles partilhou com a SÁBADO. Afinal trata-se da modelo Elle Wavey, que no Twitter disse não querer ser conotada com a extrema-direita.

Pelo erro, a SÁBADO pede desculpa à candidata Sara Santos e à modelo Elle Wavey.