Dois meses depois do primeiro caso de infeção por coronavírus em Portugal, o economista especializado na área da saúde Pedro Pita Barros faz um balanço sobre a atuação do Serviço Nacional de Saúde face a esta pandemia que já causou a morte a 1.144 pessoas, em Portugal. O diretor científico do Health Economics and Management Knowledge Center da faculdade Nova SBE revela ainda que estão a ser desenvolvidos estudos sobre a monitorização de cidadãos em situação de pandemia, mostrando-se preocupado com as linhas de liberdades individuais que se podem pisar em nome da segurança.O economista considera ainda que esta pandemia vai forçar a que sejam feitas alterações no SNS, mas assume que foi reforçada "a sua imagem como elemento de coesão nacional".Depende do que se chama "sucesso". Tomando sucesso como conseguir tratar os casos necessários evitando mortes adicionais por sobrecarga do sistema de saúde, então sim, Portugal pode ser apontado como um caso de sucesso. Estabelecer um sucesso em termos de número de mortes evitadas e de pessoas infectadas não é ainda possível fazer, só no final. Em termos de mortalidade, é preciso pensar na população em risco, e o que se conseguiu evitar - mas esses cálculos não são directos e as comparações internacionais de número de óbitos (total ou per capita) traduz muito pouco por não atender a que parte da população está de facto em risco em cada país. Quanto ao número de pessoas que contraiu a COVID-19, as comparações ainda são mais incertas devido aos casos sem sintomas e não detectados.De forma geral, a reação à situação de pandemia, das entidades públicas, dos serviços de saúde e da população, tem sido muito adequada. Não significa que não existam áreas onde se poderia ter feito melhor. Em particular, os três aspectos centrais que poderiam ter corrido melhor, e onde acabou por ter uma correcção de rumo a tempo, foram o contágio nos lares de idosos, o momento de reconhecer que já se estava na fase de transmissão na comunidade e a utilização de máscaras. Da parte dos serviços de saúde, nos primeiros tempos, a linha SNS24 e alguns centros de saúde deveriam ter estado mais preparados. Globalmente, porém, rapidamente se encontrou uma certa "normalidade" no funcionamento de emergência, mesmo que inicialmente tivesse ocorrido alguma preocupação com a proteção (ou falta dela) dos profissionais de saúde. Da parte da população, em geral, o reconhecimento e acatamento global das principais recomendações de segurança para evitar contágio correu bem (há sempre quem se desvie, mas foram poucos casos).O tempo de preparação não foi grande. Nessa preparação, o aspecto que considero ter contribuído fortemente para a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde foi a definição de uma estratégia clinica clara. Logo no início, por contribuição de vários médicos, foi definida a estratégia de que muitos casos não precisariam de ser internados por não serem suficientemente graves. Essa decisão ajudou certamente a conter a sobrecarga de procura nos serviços hospitalares, e foi uma diferença de preparação face ao que sucedeu primeiro em Itália e depois em Espanha, com as situações dramáticas que foram notícia na primeira quinzena de março. Também houve a preparação nos principais hospitais, com reconversão de serviços, que permitiu aumentar a capacidade instalada. Na aquisição de equipamentos de proteção, era difícil antecipar, primeiro porque a pandemia evoluiu muito rapidamente, segundo porque a procura global aumentou muitas vezes, criando escassez global. Sobre a comunicação da estratégia e as criticas ouvidas, creio que há ai uma exigência que é difícil de cumprir - dada toda a incerteza acerca da pandemia, seja na velocidade e forma de contágio, seja na própria característica da doença (o que ataca e como), é natural que a estratégia seja ajustada quase em tempo real, por resposta à última informação disponível. As duas principais preocupações foram sempre claras: parar as cadeias de contágio tão cedo quanto possível e garantir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Tudo o resto foi condicionado a esta necessidade de emergência.Neste momento, é ainda difícil dizer que outros caminhos poderiam ter sido seguidos. Um problema central é que uma estratégia muito bem sucedida de evitar infeção agora também não cria defesas naturais, a denominada imunidade de grupo, ou aproximação a essa situação, criando um potencial de vagas futuras. Mas permitir uma infeção generalizada da população também teria um custo de vidas (e económico) muito elevado.A questão dos testes que tem sido muito debatida, tem que ser vista em dois planos, o individual, de cada cidadão, e o colectivo. Em ambos os casos, os testes são úteis como fonte de informação. E a informação que é obtida depende do tipo de teste: há os testes que revelam se a pessoa, naquele momento, tem ou não COVID-19, e há os testes que revelam se a pessoa criou defesa face à COVID-19 por já ter estado exposta. Estes segundos ainda estão num processo de desenvolvimento para se criarem testes de grande fiabilidade (basicamente, que digam sempre ou quase sempre o resultado correcto - teste positivo se a pessoa tiver COVID-19, teste negativo se não tiver). No inicio da pandemia, fazer testes para verificar quem está já defendido não é muito útil nem faz sentido. Mesmo os testes para identificar quem naquele momento tem COVID-19 só é útil no inicio da pandemia quanto aplicado em pessoas com sintomas. E como não ter hoje COVID-19 não significa que não se possa contrair no futuro, fazer muitos testes sabendo que uma proporção muito elevada vai ser negativa e que terão depois de ser repetidos, não gera muita informação e gasta recursos. À medida que se antecipe que o virus está mais disseminado, aí sim começa a fazer sentido alargar a utilização de testes, uma vez que a informação recolhida passa a ser maior e mais informativa. Estamos agora a entrar numa fase em que testar mais massivamente, e conhecer melhor a situação de imunidade efetiva da população faz sentido. A Nova Zelândia funcionou bem, tal como Finlândia e Noruega, e Repúbllca Checa. Mas o fecho completo das fronteiras dos países e isolamento interno não conseguirá ser uma solução permanente (e aqui permanente significa durar mais do que alguns meses).Temos dois aspectos diferentes. Primeiro: reconhecer que em situações de pico de procura (neste caso por causa da COVID-19, no futuro poderá ser outras razões), é necessário ter mecanismos extraordinários de mobilização de recursos. Não é possível a nenhum sistema de saúde dimensionar-se para ter capacidade instalada para responder em cada momento ao que são situações invulgares. É necessária a existência de um plano de emergência de mobilização. Segundo: o Serviço Nacional de Saúde, para responder aos desafios futuros, vai ter que necessariamente fazer investimento, em equipamentos e na forma como lida com os profissionais de saúde. Será provavelmente desejável que à medida que a pressão desta primeira vaga se atenue que seja realizado investimento, que seja dado "descanso", na medida do possível, aos profissionais de saúde e preparação de resposta de mobilização geral se houver uma segunda vaga. Certo é que o Serviço Nacional de Saúde vai ter que construir desde já uma capacidade de testar, seguir e isolar casos de COVID-19, para controlar tão cedo quanto possível inícios de surto.Nalgum momento a vida económica que parou tem que recomeçar (note-se que nem toda a vida económica parou, e deve ser reconhecido o esforço realizado por toda a cadeia de retalho alimentar, por exemplo), até porque uma paragem económica muito prolongada, com a crise económica a juntar-se à crise sanitária tem também custos em termos de vidas humanas. É sensato começar uma abertura faseada, e ter a humildade de reconhecer que será preciso ir aprendendo com a informação que venha quer de Portugal quer dos outros países que começaram a abrir. O pior que se pode ter nesta altura é certezas absolutas sobre o caminho a seguir. Num inquérito de seguimento da população portuguesa, com uma amostra de conveniência recolhida online, encontramos que a preocupação com os aspectos médicos da doença está estabilizada (a níveis elevados, mas quando muito tem diminuído nos últimos dias) enquanto a preocupação com as consequências económicas está a crescer, provavelmente resultado de começarem a ser visíveis os efeitos nas famílias das perdas de rendimento e das incertezas quanto a emprego.O que tem sido apontado é abertura gradual, com grande controle sobre as condições que possam propiciar contágio, testes frequentes nas situações de maior risco de contágio e decisões rápidas de seguimento e isolamento dos casos detectados e seus contactos. A normalidade será agora diferente do que foi antes da pandemia.Neste aspecto, há, uma vez mais, duas forças em direções opostas. É razoável exigir que as pessoas evitem comportamentos que coloquem em risco os restantes membros da sociedade. Controlar os movimentos dos cidadãos além do estritamente essencial para assegurar a segurança dos outros é uma linha, que do meu ponto de vista pessoal, é perigosa. E sabemos que há diferenças entre sociedades, mesmo nas sociedades europeias, quanto a este equilíbrio. Num trabalho em curso, em que está envolvida a Nova School of Business and Economics, o Centro de Economia da Saúde da Universidade de Hamburgo, o departamento de Economia da Universidade Eramus de Roterdão e a escola de economia e gestão da Universidade Bocconi de Milão, encontramos que no Norte da Europa, Dinamarca, França, Alemanha, há maior oposição à utilização dos telemóveis para rastrear as pessoas com COVID-19 do que no Sul da Europa, em Portugal e Itália (a Espanha não foi abrangida). Ter um maior controlo dos cidadãos pode trazer vantagens na gestão da pandemia, mas também tem maiores riscos para a liberdade na sociedade como um todo. Teremos que encontrar um equilíbrio que faça sentido para as pessoas.O SNS reforçou a sua imagem como elemento de coesão nacional, e como elemento central do sector público em Portugal. No imediato, vai sair um SNS "cansado", pelo esforço realizado pelos profissionais que nele trabalham.Haverá certamente alterações no SNS, embora provavelmente menos do que se poderia antecipar. Em termos de gestão, as duas áreas onde antecipo que se possam retirar mais implicações para o funcionamento regular do SNS são a hospitalização domiciliária, aprendendo com o que foi a experiência de seguir as pessoas com COVID-19 em casa (envolvendo hospitais, médicos de familia, autarquias, apoios sociais), e flexibilidade interna de organização de serviços, para dar resposta a situações inesperadas.Será necessário retomar a atividade normal dos hospitais, e eventualmente contratar atividade adicional, dentro e fora do SNS. Os mecanismos formais para colocar em funcionamento um plano de recuperação de tempos de espera existem, e estão em operação há década e meia, resta agora conseguir utilizar da melhor forma.Chamando a atenção para a sua situação, é o primeiro passo. Depois é preciso garantir a confiança destas pessoas na procura do SNS no que diz respeito aos riscos de contágio COVID-19. O primeiro passo é que as pessoas não deixem de procurar auxilio no sistema de saúde quando sentem que algo está mal com a sua saúde.Não é o tempo de fazer essa avaliação, uma vez que ainda vamos a meio da pandemia. Ainda assim, pode-se referir que a nível internacional a União Europeia poderia ter tido um papel mais ativo e mais cedo, nomeadamente no facilitar de cooperação entre países da União Europeia e em evitar situações em que alguns países proibiram a exportação de equipamentos para outros. Ainda assim, mesmo que a uma escala não muito grande, foi bom assistir a situações de doentes de uns países mais pressionados serem tratados noutros países que ainda possuíam capacidade de resposta.Essa é uma decisão política. Não comento.Sim. Estou certo que a Reitoria da Nova e a direção da Nova SBE criarão todas as condições de segurança necessárias e suficientes quando houver a retoma das aulas presenciais.