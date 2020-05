Covid-19: Ministério da Saúde levanta proibição de gozo de férias dos profissionais de saúde

"Os enfermeiros são uma das maiores forças do trabalho do SNS", disse o governante, aproveitando o dia internacional do enfermeiro que se assinala esta terça-feira para "saudar todos os enfermeiros portugueses" e a sua Ordem. "Está novamente autorizado o gozo de férias por profissionais de saúde, desde que seja acautelado o normal funcionamento do serviço, tendo em conta a necessidade de manuntençaõ da protindão de resposta ou um eventual aumento de incidência de Covid-19 em Portugal", revelou posteriormente.