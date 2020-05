Faz esta quarta-feira, 13, exatamente um ano que Mónica Batalha pensou que ia perder o seu filho mais velho. "Achei, muito sinceramente, que o meu filho fosse morrer naquele dia", recorda, emocionada. Foi o seu olhar que a deixou apavorada. "Era vazio, parecia que ele não estava ali", conta. "Trabalhei num lar e vi muita gente morrer. Lembro-me que, antes de morrerem, tinham a tendência de olhar para trás, deitados na cama. Eu procurava o seu olhar para falar com eles, mas já não estava lá ninguém. Foi isso que vi no meu filho", relata.





Gabriel, agora com 7 anos, começara cerca de uma semana antes com sintomas. Primeiro foi apenas febre. "Aquilo que para nós, mães, é uma coisa perfeitamente normal", diz àa empresária, que faz vendas online. Mas, daquela vez, não foi assim. Gabriel tinha a doença de Kawasaki – que tem alarmado os pais por causa da sua alegada (e não comprovada, asseguram os médicos) relação com a Covid-19 . Mas, à data, era impossível perceber.Houve um dia em que Gabriel começou com febre – a mãe recorda que estava a fazer compras quando lhe ligaram da escola. A temperatura não era alta, sequer. Pediu à avó que o fosse buscar e, ao fim do dia, foi ter com ele. Estava no sofá e, quando se levantou, queixou-se muito da barriga. "Mas, como ele é muito de fitas, até achei que era uma chamada de atenção", diz.Não valorizou. Mas, ao jantar, piorou. E, às tantas, começou a gritar com dores. Mónica pensou que pudesse ser uma apendicite e levou-o ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Quando chegaram, além das dores de barriga, Gabriel já tinha umas manchas pelo corpo, sobretudo debaixo dos braços e também nas costas. Mas a mãe continuava alarmada com as dores de barriga.O primeiro diagnóstico que recebeu foi escarlatina – pela palpação da barriga não parecia ser uma apendicite. O filho levou uma injeção de penicilina e voltaram para casa. Mas, passados dois ou três dias, continuava a piorar. Deixou de comer, até beber água era um castigo, e começou a vomitar. Nesse dia, Mónica chamou uma ambulância e foram levados para o Hospital de Torres Vedras."Eu ainda achava que podia ser apendicite, mas os pediatras voltaram a insistir na escarlatina. Diziam que era óbvio, mas também que ele podia ter mais alguma coisa", lembra. Nessa tarde, a equipa médica ainda pôs a hipótese de uma obstrução – também não fazia cocó há alguns dias –, mas, por insistência da mãe, acabaram por o transferir para Santa Maria, em Lisboa, para lhe fazerem uma ecografia.A ecografia não acusou nada e Gabriel foi novamente medicado para a escarlatina. No dia em que finalmente foi internado no Hospital da Estefânia – e em que se percebeu o que realmente tinha –, acordou com muita vontade de fazer chichi. Tinha os olhos meio cinzentos, meio amarelados, recorda a mãe, e aquele olhar vazio – que a deixou alarmada.Não se conseguiu levantar sozinho e a mãe carregou-o ao colo até à casa de banho. "Quando o pousei no chão, disse-me: 'Obrigada, mãe.' Foi então que vi a língua dele, parecia um morango, muito vermelha", recorda. Também tinha os lábios gretados e estava muito prostrado. Mónica teve de o segurar pelos braços, porque ele não tinha força nas pernas. E, além de tudo isto, ainda fez chichi com sangue – um sintoma que, segundo a responsável pela Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, Maria João Brito, não tem nada a ver com a Kawasaki.Mónica estava tão desesperada que levou o filho (deitado no banco de trás, e sem cinto, porque ele não conseguia estar sentado) para o Hospital da Estefânia. Não quis chamar a ambulância porque sabia que o levariam novamente para Torres Vedras. Foi só nesse sexto dia, e depois de ter estado em três hospitais diferentes, que diagnosticaram a doença de Kawasaki.Não foi falha dos médicos, a doença é que vai evoluindo e aparecem cada vez mais sintomas se não for tratada. "Disseram-me na Estefânia que, provavelmente, se tivesse ido lá mais cedo com o Gabriel, o diagnóstico teria sido na mesma escarlatina. Era necessário aparecerem aqueles sintomas que ainda não tinham aparecido", explica.Gabriel ainda foi ao Hospital de Santa Marta para fazer um ecocardiograma, antes de receberem o diagnóstico. À mãe nunca lhe passou pela cabeça que pudesse haver alguma alteração ali. "Nós não pensamos que uma criança de 6 anos possa ter alguma coisa no coração", diz à SÁBADO.Mas nem sempre tem. "Se o doente não for tratado, pode ter aneurismas das coronárias [uma dilatação anormal nas artérias do coração]. O ecocardiograma serve para ver se há envolvimento cardíaco, mas pode não haver. Temos agora internado um bebé, que não tem Covid-19, mas tem Kawasaki e não tem envolvimento cardíaco", explica a infeciologista pediátrica.Nessa mesma noite, Gabriel foi internado numa enfermaria e fez uma transfusão de imunoglobulinas (anticorpos presentes no sangue). Também nessa noite explicaram a Mónica que a percentagem de mortalidade da doença era muito reduzida, e que também não era uma doença cardíaca, mas um processo inflamatório que poderia ter complicações a nível do coração.Apesar disso, ela não conseguiu dormir nem um segundo. "No outro dia de manhã, o meu filho já falava e abria os olhos. Teve melhorias enormes", recorda. E, ao segundo dia, e depois de mais uma transfusão, voltou ao seu estado normal – até queria sair da cama (embora não tivesse permissão dos médicos para isso) e ir brincar com as outras crianças.Acabaram por ficar 15 dias, até os valores das análises regularizarem e a inflamação desaparecer. Nesse período, Gabriel tirou sangue de dois em dois dias e repetiu o ecocardiograma três vezes (a última no dia em que teve alta). Também teve algumas hemorragias no nariz por causa da aspirina (medicamento que teve de tomar durante 10 meses).A permanência no hospital não foi complicada apenas para Gabriel. Na altura, Mónica ainda amamentava o seu filho mais novo, Rafael, de um ano e meio. O bebé tinha de ir todos os dias ao hospital para mamar pelo menos uma vez por dia.Gabriel também foi visto pelo oftalmologista, que lhe detetou uma uveíte (uma inflamação do olho, outro dos sintomas possíveis da Kawasaki) e, desde então, é seguido pela infeciologia e pela cardiologia.Não esteve nos Cuidados Intensivos, nem era previsível que as coisas se complicassem. Mas a mãe estava muito assustada, sobretudo naquela primeira noite de internamento. A fase mais crítica acabou por ser antes: aqueles seis dias em que ainda não se sabia o que era.Um ano depois, Mónica Batalha volta a ter o coração apertado. Tirou o filho da escola, uma semana e meia antes de as escolas fecharem por causa da Covid-19, para o resguardar. "Fiquei muito preocupada porque tenho medo que ele seja um forte candidato a um ventilador", diz, alarmada, pelo facto de ainda ser seguido pela cardiologia.Também receia pelo filho mais novo: é que a doença de Kawasaki tem uma predisposição genética. "Soube, recentemente, que a filha de uma prima direita do meu marido também teve Kawasaki, já há dois casos na família", diz à SÁBADO.As notícias de uma doença rara, com sintomas semelhantes aos da Kawasaki, que parece estar associada à Covid-19 – e que em Nova Iorque terá provocado a morte a três crianças – vieram alarmar as famílias com filhos pequenos. Como a de Mónica Batalha.Contudo, Maria João Brito esclarece que os casos que têm sido descritos a nível internacional – em Portugal, a Direção-Geral de Saúde reportou até agora apenas um caso (que se desconhece onde foi assistido) –, não são de doença de Kawasaki."É aquilo a que chamamos de síndrome autoinflamatório, que tem características da doença de Kawasaki, mas tem uma grande repercussão do ponto de vista da tensão arterial, do envolvimento do coração, o que faz com que alguns doentes vão parar aos Cuidados Intensivos", esclarece a responsável pela Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia.Diferente da Kawasaki, este quadro que tem sido reportado (em que os casos são ainda muito pouco, diz a especialista), tem acontecido a crianças mais velhas. A doença de Kawasaki tende a aparecer a crianças até aos 5 anos. Razão: "Pensa-se que é desencadeada por um vírus, ou vários, e nós adultos já contactámos com vários vírus", explica.A doença de Kawasaki é desencadeada por uma causa infeciosa, embora ainda se desconheça qual é o agente, em crianças que têm uma predisposição genética. Aquilo que acontece é uma resposta imunológica anormal a um determinado agente infecioso, explica a especialista. "Estes doentes são tratados em enfermarias, não tem a ver com o quadro aparatoso que está a surgir associado à infeção por Covid-19", reitera.Tem critérios clínicos bem definidos: febre alta, olho vermelho bilateral (que é uma conjuntivite, mas não é contagiosa), a boca toda vermelha, os lábios fissurados, a língua e a garganta também muito vermelhas, as mãos e os pés com um inchaço duro (o chamado edema), um gânglio no pescoço grande e só de um lado e alterações na pele (exantema). "Dizemos que uma criança tem Kawasaki quando tem febre, mais quatro ou cinco destes critérios", diz.Na segunda semana da doença, e se a criança não for tratada, pode então dar complicações a nível do coração, os aneurismas das coronárias. "Já o que se tem observado nestes outros casos é uma miocardite, uma grande inflamação do miocárdio", relata. Nos últimos cinco anos, houve 41 casos da doença de Kawasaki na Estefânia.