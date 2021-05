Covid-19. Nem todas as vacinas que Portugal comprou serão usadas

Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 garantiu que, mesmo sem as restrições de idade relativas às vacinas da Astra Zeneca e da Johnson & Johson, algumas vacinas com as quais Portugal fez acordo podem não ser usadas.

A terceira fase de vacinação será feita por ordem de inscrição Reuters

Em declarações numa audição na comissão parlamentar de saúde, a pedido do PSD, sobre as razões que serviram de base às alterações dos critérios de vacinação, o coordenador da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19, Valter Fonseca, disse que, mesmo sem as restrições de idade relativas às vacinas da Astra Zeneca e da Janssen, já haveria algumas vacinas que podiam não ser usadas tendo em conta as doses compradas por Portugal.

Sobre a justificação das restrições, disse que foram sempre definidas com base em avaliações feitas, país a país, sobre a incidência da doença, a existência de vacinas alternativas e a ponderação benefício-risco.

"Tivemos em consideração que o número de eventos [efeitos secundários] era muito baixo, apesar de alguma gravidade, mas que as vacinas eram absolutamente seguras acima dos 60 [Astra Zeneca] e 50 anos [Janssen]", afirmou Valter Fonseca, quando questionado sobre o porquê das restrições à vacinação de pessoas abaixo destas idades relativamente às duas vacinas.