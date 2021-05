Imigrantes da Ásia pagam em média 10 mil euros para chegar ao Alentejo

Estudo financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações avança que valor é pago a redes criadas nos seus países de origem, e que Portugal funciona como uma porta giratória para migrantes. Maioria não consegue trabalhar mais do que 8 meses por ano, recebendo um salário abaixo do limiar da pobreza.

Os imigrantes vindos de países asiáticos pagam, em média, 10 mil euros para chegarem ao Alentejo e regularizarem a sua situação em Portugal. Esta é a conclusão do estudo "O impacto da imigração no setor agrícola: o caso do Alentejo", assinado por João Carvalho e Sandro Teixeira e financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações, que avança que o valor é pago pelos imigrantes a redes criadas nos seus países de origem, e que Portugal funciona como uma porta giratória.



Imigrantes Odemira Lusa

Segundo a investigação citada pelo Público, a maioria dos trabalhadores agrícolas não consegue trabalhar durante 12 meses por ano, trabalhando no máximo oito meses e recebendo um vencimento inferior ao limiar da pobreza.



Os investigadores criticam a legislação portuguesa, que negligencia o caráter sazonal da agricultura, sugerindo a criação de um subsídio de desemprego para este tipo de trabalhador, além da regulamentação de habitações ou a construção de albergues.