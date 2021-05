Polícia Judiciária detém 17 pessoas por burlas do MBWay

Uma megaoperação da Polícia Judiciária fez esta quarta-feira buscas em vários pontos do país para desmantelar um grupo que se dedicava a burlas através do MBWay. Foram detidas 17 pessoas, 11 homens e seis mulheres.







Local de uma das buscas em Benavente





A operação, nomeada pela PJ 'Badway', foi realizada pela unidade de combate ao cibercrime da PJ e estão em causa centenas de crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.Os suspeitos levavam os alvos a dar-lhes dados pessoais necessários para ativar a aplicação, tais como os números de telefone, e desviavam aquilo que podiam das contas. Ao que o Correio da Manhã apurou, houve inclusive casos de pessoas que ficaram sem nada nas contas bancárias.Um dos pontos alvo de buscas é uma casa em Benavente, junto à Câmara Municipal. A operação está a ser realizada com a cooperação da GNR.A PJ marcou um conferência de imprensa para as 15h00 desta quarta-feira para dar um esclarecimento sobre estas buscas. De acordo com a autoridade, a investigação começou há "alguns meses" e os suspeitos fizeram centenas de vítimas.Na sequência das detenções e buscas domiciliárias foram apreendidos objetos relacionados com a prática criminosa e/ou adquiridos da forma ilícita. Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida a coação considerada adequada.