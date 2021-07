Covid-19: morreram seis pessoas e 2.316 foram infetadas

O boletim epidemilógico da covid-19 informa que morreram seis pessoas e 2.316 foram infetadas nas últimas 24 horas, em Portugal.







Mais de 194.611.850 pessoas foram infetadas pelo coronavírus responsável pela Covid-19 em todo o mundo.

Foram dadas como recuperadas 5.051 pessoas, o que quer dizer que há, atualmente, menos 2.741 casos ativos do que no boletim desta segunda-feira. No total, já foram dados como recuperados 888.423 pacientes e há atualmente 51.255 casos ativos.Desde o início da pandemia já morreram 17.307 pessoas e pelo menos 956.985 contraíram o SARS-CoV-2.A região Norte volta a ser aquela com mais casos (920), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (835), a região Centro (283), Algarve (147) e Alentejo (mais 66).Há atualmente 928 pessoas internadas em Portugal (mais nove relativamente ao último boletim), 200 em unidade de cuidados intensivos (mais duas nas últimas 24 horas), revela a Direção-Geral da Saúde.