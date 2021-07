O plano de quatro níveis que vai ditar os próximos passos do desconfinamento

A próxima fase de desconfinamento pode ditar o fim do uso de máscara na rua. Na reunião do Infarmed, a especialista Raquel Duarte apresentou o plano de redução das medidas restritivas contra a covid-19 que incluem quatro níveis, que são ultrapassados à medida que a vacinação avança e a situação epidemiológica acalma. O próximo nível só obrigará ao uso de máscaras em espaços fechados e eventos públicos e o terceiro nível prevê fins de lotação por mesa em esplanadas. Último nível só será alcançado quando for atingida a meta para a imunidade de grupo, que, com a variante Delta, pode chegar aos 85% de população vacinada.

A investigadora da ARS Norte e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto explicou que a proposta assenta em "seis pilares fundamentais": vacinação, testagem com diagnóstico precoce, medidas de distanciamento, higienização, distanciamento, uso de máscara e ventilação adequada de espaços interiores.

Assim, foi apresentada uma proposta que inclui quatro níveis de redução de restrições, e o país está atualmente no primeiro patamar. No mesmo, está prevista a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre, mas apenas no nível 1, deixando de ser mandatória a partir do segundo patamar proposto por Raquel Duarte.