Covid-19: Morreram 3.750 residentes em lares até 4 de fevereiro

Quase metade das mortes de residentes de lares por covid-19 aconteceram no último mês - cerca de 42% do total de vítimas desde o início da pandemia.

O número de mortes de residentes nos lares portugueses por covid-19 ascende a 3.750 desde o início da pandemia e até 04 de fevereiro, mostram números da Direção-geral da Saúde (DGS) obtidos pela Agência Lusa.



Do total de mortes de residentes em lares, 1.583 aconteceram entre 04 de janeiro e 04 de fevereiro.

"Desde o início da pandemia até ao dia 04 de fevereiro registaram-se em Portugal 3.750 óbitos acumulados por covid-19 de pessoas residentes em lares (óbitos ocorridos dentro dos lares ou em hospitais), dos quais 739 no Norte, 1.027 no Centro, 1.520 em Lisboa e Vale do Tejo, 400 no Alentejo e 64 no Algarve", revelou hoje a DGS em resposta à Lusa.

Desde 16 de março de 2020 (quando foi anunciada a primeira morte por covid-19 em Portugal), até 04 de janeiro deste ano, registaram-se 2.167 óbitos por covid-19 de pessoas residentes em lares - 591 no Norte, 574 no Centro, 841 em Lisboa e Vale do Tejo, 143 no Alentejo e 18 no Algarve -, enquanto entre 04 de janeiro e 04 de fevereiro o número de mortes foi de 1.583, 42% do total.