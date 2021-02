Covid-19. Portugal tem menos 15 concelhos em risco extremo

O pico de novos casos da covid-19 foi ultrapassado em Portugal, mas a grande maioria dos concelhos está ainda no nível de maior gravidade. No final de janeiro, eram 219 os concelhos em risco extremo e apenas 21 dos municípios do país não estavam em qualquer patamar de risco - apenas dois destes ficam situados no continente. Fora do último nível de risco estão 15 concelhos, incluindo Porto, Maia e Matosinhos.

Os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, que incluem os novos casos registados entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro, registam a desaceleração da pandemia em Portugal que começou no início deste mês de fevereiro, mas também o pico de novos casos em que o país chegou a uma incidência superior a 1.600 casos por 100 mil habitantes no final de janeiro.

São agora 219 os concelhos que estão no mais grave patamar de risco (extremo), no qual estão situados os municípios com mais de 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. No total, em relação a 26 de janeiro, deixam de estar em risco extremo 25 concelhos, mas outros 10 passam a fazer parte do patamar mais grave de risco.