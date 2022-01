Covid-19: Mais 46 mortes e 43.729 infetados em 24 horas

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nas últimas 24 horas, morreram 46 pessoas devido à covid-19. Os números divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) no boletim epidemiológico sobre a pandemia elevam para 19.380 o número de mortes em Portugal. Desde 26 de fevereiro de 2021 que não morriam tantas pessoas devido à doença. Desde o dia 26 de fevereiro que não se registavam tantos mortos devido à covid-19.







REUTERS/Pedro Nunes

Registam-se ainda mais 43.729 casos: ao todo, são mais de 1,9 milhões. Este é o valor mias alto de novas infeções desde o início da pandemia.

Entre os 1.955 internados (mais 31 nas últimas 24 horas), 160 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, um decréscimo de 14, comaprativamente às últimas 24 horas.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Foram dados como recuperados 42.055 pacientes, sendo que há atualmente 332 mil casos ativos em Portugal, a duas semanas das eleições legislativas. A DGS definiu que o período de isolamento apra pesosas infetadas com covid-19 é de cinco dias.A incidência nacional, de acordo com o boletim epidemiológico, situa-se nos 4.200 casos de infeção por 100 mil habitantes, com o R(t) nos 1,13,