Covid-19. Mais 373 novos casos, cinco mortes e 538 recuperados

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 373 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e cinco mortes (ao todo, 16.988).







Portugal Covid-19 GettyImages

Foi no Norte que se registou um maior aumento de casos: mais 181 em 24 horas.



Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 538 recuperados (são agora 798.952).



O índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 0,95 e a incidência do vírus é de 61,3 casos por cem mil habitantes em todo o território português e de 59 casos por cem mil habitantes em Portugal continental.





Casos Ativos, Recuperados e Óbitos desde Outubro

Nos hospitais continuam internadas 283 pessoas e nas unidades de cuidados intensivos estão 77 doentes. Face ao dia anterior, há menos 14 internados.





Evolução de Internados e UCI com covid-19 desde outubro

Ao todo, há 22.535 casos ativos (menos 170 em 24 horas).