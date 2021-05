Há uma cidade romana em Entrecampos? Especialistas dizem que não

Vestígios de um poço, pequenos muros que parecem corresponder a casas, espaços que parecem ruas. Há uma Pompeia em plena Avenida da República, em Lisboa? Um vídeo que circula na internet mostra as imagens das escavações arqueológicas que decorrem no local e garante que sim. Mas o que se vê não é o que parece.



"Não há ali nenhuma cidade romana" garante à SÁBADO Nuno Neto, o arqueólogo responsável pelas escavações que decorrem antes do arranque da construção do projeto da Fidelidade para os terrenos onde ficava a antiga Feira Popular de Lisboa.



"As imagens que circulam são na realidade de construções de finais do século XVIII e início do século XIX", esclarece um dos especialistas que coordenam no terreno os trabalhos arqueológicos, explicando que há dois séculos Entrecampos "era uma zona rural", com quintas e campos agrícolas, onde em 1888 foi inaugurado o Mercado Geral do Gado.