Covid-19. Mais 1.020 casos, 6 mortes e 1.293 recuperados

Nos hospitais continuam internadas 349 pessoas, mais 7 do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 101 doentes - mais quatro nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 1.020 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e seis óbitos.







Desde o início da pandemia, em março do ano passado, já foram detetadas 866.826 infeções pelo SARS-CoV-2 e 17.074 pessoas morreram devido à covid-19.Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 1.293 recuperados.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra mais de metade dos casos (648) e a totalidade das mortes. O Norte regista 121 casos, a região Centro 101, Alentejo 32, Algarve 70. Açores registaram 44 novos casos e a Madeira apenas quatro.

No total, Portugal regista 28.378 casos ativos atualmente, menos 279 do que no último boletim epidemiológico da DGS.



A matriz de risco regista que Portugal Continental tem uma incidência de 120,1 casos por 100 mil habitantes (acima do limite de 120) e o índice de transmissibilidade do vírus está nos 1,19.