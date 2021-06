PGR força escolha para procurador regional do Porto

Lucília Gago apresentou ao Conselho Superior do Ministério Público três candidatos a procurador regional do Porto: duas estão à beira da reforma, o que faz com que só um, Norberto Martins, reúna condições para o cargo

A Procuradora geral da República (PGR) apresentou ao Conselho Superior do Ministério Público três nomes para o cargo de procurador regional do Porto, atualmente ocupado por Maria Desterro Almeida Ferreira. Só que, como referiu à SÁBADO um procurador, em vez de uma eleição, o CSMP vai, esta quarta-feira, proceder a um plebiscito a um nome concreto: Norberto Martins, já que os outros dois nomes são duas magistradas à beira da reforma.



Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, além de Norberto Martins, que atualmente está em comissão de serviço como diretor da Polícia Judiciária do Porto, Lucília Gabo apresentou os nomes das procuradoras Celeste Campos, casada com o vice-procurador geral da República, João Monteiro, e de Maria Dias Delgado, procuradora geral adjunta no Supremo Tribunal de Justiça. A primeira está a poucas semanas de atingir a idade da reforma (jubilação), enquanto a segunda completa nos próximos meses 40 anos de serviço, o que também lhe permite reformar-se.



Sendo assim, os conselheiros estarão confrontados, esta quarta-feira, não com três candidatos mas, na prática, com apenas um, já que, como salientou à SÁBADO um membro do CSMP, "ninguém vai votar num nome para daqui a um mês estar a eleger novamente um novo procurador regional do Porto.