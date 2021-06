Portugal continental a vermelho na matriz de risco

Portugal continental está agora a vermelho na matriz de risco da covid-19, tendo ultrapassado os 120 casos de infeção com o novo coronavírus por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias. De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a taxa de incidência a 14 dias subiu de 100,2 para 120,1 no que respeita a Portugal continental.



Ao mesmo tempo, o valor do índice da transmissibilidade também disparou de de 1,15 para 1,19 em Portugal continental, o maior valor do R(t) desde 8 de janeiro.







Quanto à incidência nacional da covid-19, o valor é agora de 119,3, uma subida de quase 20 casos por 100 mil habitantes relativamente ao valor registado na sexta-feira passada. Este é o maior valor da incidência em território nacional em mais de três meses: desde 9 de março, ainda antes do início do plano de desconfinamento, que Portugal não registava tantos novos casos em duas semanas.