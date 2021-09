Covid-19: há mais 755 casos e seis mortos

Portugal regista esta quarta-feira 755 novos casos de infeção pelos SARS-CoV-2 e seis mortes provocadas pela covid-19.







Em 24 horas, recuperaram 801 pessoas. Já são 1.020.067 os recuperados em Portugal.A maioria dos novos casos foi detetada em Lisboa e Vale do Tejo: 295. Segue-se o Norte, com 213.Há atualmente 386 pessoas internadas em hospitais portugueses devido à covid-19 (menos 13), 68 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos seis em24 horas), revela ainda o boletim epidemiológico da DGS.A matriz de risco está atualmente no verde, com a incidência abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o índice de transmissibilidade, o R(t), inferior a 1.