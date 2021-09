Apanha-me se puderes, por João Rendeiro

Condenado pela primeira vez em 2017, o ex-banqueiro tem evitado o trânsito em julgado de várias decisões com inúmeros recursos. Depois de ter sido notificado para se apresentar em tribunal, João Rendeiro disse que, afinal, já não regressava

Tudo parecia encaminhado para que João Rendeiro, ex-banqueiro do BPP, cumprisse uma pena de prisão. Condenado em vários processos, um deles transitou em julgado a 17 de setembro e, num segundo caso, o tribunal preparava-se para lhe alterar a medida de coação, pedindo a sua comparância a 1 de outubro, em Lisboa. perante este cenário, o antigo mago da banca só encontrou uma saída: fugir de Inglaterra para parte incerta, dizendo que a sua "ausência é um ato de legítima defesa".



Rendeiro foi condenado, em julho do ano passado, a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses pela Relação de Lisboa pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento praticados no Banco Privado Português, fechado pelo Banco de Portugal há mais de uma década. Desde então, várias vezes se perguntou porque tardava tanto tempo a ser emitida a ordem de prisão do banqueiro.

O tribunal da Relação de Lisboa converteu em pena de prisão efetiva a pena suspensa aplicada na 1ª instância, em 2018. Rendeiro esgotou todas as suas possiblidades de recurso e optou por prolongar o processo, pedindo uma aclaração da última decisão desfavorável, do Tribunal Constitucional, que tinha prazo até este mês. Efetivamente, a decisão acabou por ser transitada em julgado este dia 17, mas nesse dia já Rendeiro estava fora do país.