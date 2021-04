Covid-19: Grupo etário entre os 10 e os 20 anos tem a maior incidência

A taxa de incidência de novos casos de covid-19 dos últimos 14 dias foi mais elevada no grupo etário dos 10 aos 20 anos, aproximando-se do limite dos 120 casos por 100 mil habitantes, com 105 casos por 120 mil. DGS refere que se assite a uma "reduzida pressão nos serviços de saúde".







Johannes EISELE / AFP) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta sexta-feira, a incidência mais baixa registou-se no grupo etário com 80 ou mais anos (31 casos por 100 000 habitantes). Esta é a faixa etária com mais vacinados, tendo já 93% da população deste grupo recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 e pelo menos 76% já recebeu a segunda dose. Os dados do relatório foram apurados a 28 de abril.De acordo com o relatório, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes foi de 68 novos casos nos últimos 14 dias. O valor do Rt apresenta valores inferiores ou iguais a 1 a nível nacional (0,98) e nas várias regiões de saúde do continente.O relatório destaca ainda o decréscimo de casos de covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos (UCI). A 28 de abril estavam internadas 89 pessoas, muito abaixo do valor crítico definido (245 camas ocupadas).A nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 1,0%, valor que se mantém abaixo do objetivo definido de 4%. O total de testes realizados nos últimos 7 dias foi de 450.508, o que dá uma média de 64 mil testes PCR por dia.De acordo com o relatóriio, nos últimos 7 dias, 98% os casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, e foram rastreados e isolados 81% dos seus contactos.De acordo com o INSA, estima-se que 90% dos novos casos de covid-19 tenham origem na variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido).Foram também identificados 68 casos da variante B.1.351 (associada à África do Sul) e 85 casos da variante P.1 (associada a Manaus, Brasil), a maioria sem ligação epidemiológica estabelecida, o que quer dizer que existe uma transmissão comunitária ativa desta variante no país.Foram identificados também esta semana, pela primeira vez , 6 casos associados à variante indiana (linhagem B.1.617) em Portugal.