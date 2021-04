Proposta sobre enriquecimento ilícito foi feita sem a participação do grupo parlamentar. No partido não falta quem tenha dúvidas sobre a viabilidade das ideias apresentadas por Francisco Rodrigues dos Santos.

Dúvidas no CDS sobre proposta sobre enriquecimento ilícito… do CDS

As reações públicas mais violentas à proposta apresentada por Francisco Rodrigues dos Santos centraram-se na ideia – já desmentida pelo líder – de que o CDS se preparava para propor tornar obrigatório o regime de exclusividade para os deputados. Mas no seio do CDS há outras dúvidas sobre a viabilidade da proposta, que foi feita sem ouvir o grupo parlamentar.

Na proposta apresentada pelo líder do CDS, o crime de enriquecimento ilícito para titulares de cargos públicos assenta na criminalização da apresentação de rendimentos que não sejam compatíveis com o regime de exclusividade em que se encontrem.

"Praticamente todos os cargos políticos são obrigados à exclusividade, com excepção dos vereadores e dos deputados à Assembleia da República. No regime de exclusividade, o salário beneficia de um aumento e, em compensação, o titular não pode auferir mais nenhum rendimento (a não ser rendas e heranças). Este regime já existe, queremos usar a violação do mesmo princípio para tipificar o enriquecimento ilícito", explica à SÁBADO Francisco Rodrigues dos Santos.