Covid-19: Finalistas com viagem para Punta Umbría podem optar por voucher com 60% dos gastos

Os finalistas que tinham viagem agendada para Punta Umbría, Espanha, entre 28 de março e 3 de abril, vão poder optar pelo adiamento da viagem ou por um 'voucher' com 60% do valor pago, utilizável em serviços da XTravel.

"Na sequência do grave problema de consumo, gerado pela alteração de condições que o Covid-19 veio trazer sobre o evento Festival Village 2020 da XTravel, a APAVT desenvolveu todas as diligências possíveis, com o objetivo de encontrar um acordo que acolha os interesses dos finalistas e possa possibilitar à XTravel a continuação da sua atividade enquanto empresa", lê-se num comunicado conjunto da Associação Portuguesa da defesa do Consumidor - Deco e da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), divulgado esta sexta-feira.

Assim, foi criada uma solução que permite ao cliente optar pelo adiamento do evento ou por um 'voucher' de 60% do valor pago pela viagem, que pode ser utilizado em serviços prestados pela agência XTravel entre este e o próximo ano.

No mesmo documento, hoje, a Deco considerou esta "uma solução equilibrada e efetiva" face às circunstâncias do mercado.

Na quinta-feira, a XTravel disse à Lusa que decidiu adiar para dezembro a viagem de finalistas/Festival Village a Punta Umbría, devido à pandemia de Covid-19.

"A informação mais recente leva-nos a tomar uma única decisão possível: adiar a realização do Festival para o mês de dezembro, partindo do pressuposto que até lá estarão reunidas todas as condições de segurança", adiantou, na altura, à Lusa a XTravel, em comunicado.

A XTravel garantiu, ainda, que está a trabalhar com todas as entidades envolvidas no sentido de identificar soluções para esta situação e apela à compreensão e "colaboração de todos neste momento difícil".

Na quarta-feira, a Deco tinha apelou a um esclarecimento do Governo sobre viagens de finalistas a Espanha, que permita resolver o impasse sobre 10 mil viagens de alunos, integralmente pagas.

A agência XTravel, responsável pela organização da viagens dos finalistas, pediu aos pais dos 10 mil alunos com viagem contratada para 28 de março que se manifestassem, a partir das 10:00 de quarta-feira, se mantêm a viagem, se pretendem reagendar para as férias do Natal (entre 16 a 22 de dezembro), ou se querem cancelar mediante um crédito, de 50% do valor já pago, para usarem em outros produtos da Xtravel, como viagens a outros destinos.

Os pais dos 10 mil alunos enviaram na terça-feira uma carta aberta à ministra da Saúde, ao ministro da Educação e à Diretora-Geral da Saúde, acusando a XTravel de "recusa cancelar a viagem de finalistas/Festival Village (FV2020)" a Punta Umbría, entre 28 de março e 03 de abril.

Num comunicado publicado também no Facebook, a agência de viagens recordou que "existem vínculos contratuais que ligam a Xtravel a organizadores do evento e, por sua vez, a prestadores de serviços de hotelaria, transportes, produção, artistas, entre outros".

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

A OMS declarou hoje que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou 250 novas mortes, um recorde em 24 horas, e que regista 1.266 vítimas fatais.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (34), ao passar de 78 para 112, dos quais 107 estão internados.

A região Norte continua a ter o maior número de casos confirmados (53), seguida da Grande Lisboa, cujo registo duplicou para 46, enquanto as regiões Centro e do Algarve têm cada uma seis casos confirmados. Além destas há um caso assinalado pela DGS no estrangeiro.

Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19.

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas.