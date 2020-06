O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), manifestou-se, esta terça-feira, indignado com o método de contagem do número de infetados no concelho, afirmando que a situação está a causar um grande alarme social.

"Existe uma desarticulação muito grande com as autoridades de saúde. Passam dias sem contar os nossos infetados e depois somam os números todos e colocam no relatório. Isso causa um grande alarme e uma imagem errada do concelho", afirmou à agência Lusa o autarca de Sintra.

Em causa está o facto de o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) nem sempre atualizar o número de infetados pela covid-19 existente naquele município do distrito de Lisboa.

"Desta vez, estiveram quatro dias sem atualizar esses números e depois, de repente, os números dispararam e parece que o aumento foi de um dia para outro. Já tive oportunidade de transmitir essa minha indignação à senhora ministra da Saúde (Marta Temido)" apontou.

O boletim diário da DGS hoje divulgado atribui a Sintra 182 novos casos de infetados por coronavírus, mas ressalva que este número corresponde a atualizações de notificações médicas dos últimos quatro dias.

A agência Lusa contactou o gabinete de comunicação da DGS para saber como se distribuíram estes 182 novos casos de Sintra ao longo dos quatro dias invocados.

Especificou ainda pretender saber o peso de Sintra nos valores totais de hoje da região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, onde aquele concelho se integra e onde a DGS notificou um total de 158 novos infetados relativos a segunda-feira, pelo que seria matematicamente impossível estarem incluídos os novos casos de Sintra.

"Os dados estatísticos nem sempre são fáceis de interpretar, muito menos numa situação de pandemia com evoluções constantes", admitiu a DGS, em resposta à Lusa, salientando que não se podem "fazer essas comparações quando os referenciais são diferentes".

"Só no final da linha do tempo desta pandemia se conseguirá estudar a correta evolução nos concelhos", sublinhou, acrescentando posteriormente que os dados disponíveis "são os que estão no relatório".

Portugal contabiliza pelo menos 1.436 mortos associados à covid-19 em 32.895 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado hoje, que aponta um crescimento de 195 novos infetados em todo o país.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é hoje a região com mais casos de novos infetados por coronavírus (com 158 novos casos, para um total de 11.493), seguida pelo Norte, que hoje no boletim apresenta 29 novos casos (14,87% dos novos infetados), para um total de 16.789 infetados desde o início oficial do registo em Portugal.

O Centro, com seis novos casos, representa 3,07% do total de hoje, para 3.753 casos, enquanto o Alentejo e a Madeira, ambos com uma nova infeção, representam 0,51% do total de hoje, para 260 e 91 casos totais, respetivamente.

No Algarve e na Região Autónoma dos Açores não foi registado qualquer novo caso de infetado.

Quanto a concelhos, Lisboa é o concelho do país com mais infetados no total, com 2.447, mais 38 casos do que no boletim divulgado na segunda-feira.

Entre os outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, e em relação ao boletim do dia anterior, Sintra tem hoje um total de 1.355 infetados, ficando por esclarecer a evolução dos casos neste concelho, Loures está com 1.089 (+23), a Amadora com 890 (+29), Odivelas 581 (+16), Cascais 579 (+4), Oeiras 446 (+3), Vila Franca de Xira 427 (+14), Almada 402 (+6) e o Seixal 397 (+12).

No Norte, os concelhos com mais casos acumulados são os de Vila Nova de Gaia (1.578, +11), do Porto (1.358, +1), de Matosinhos (1.281, +1), de Braga (1.225, igual) e de Gondomar (1.083, também sem novos casos).