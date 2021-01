Covid-19: 303 mortes e 9.498 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 9.498 infetados pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. O boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de mais 303 mortes, num total de 12.482. Este é o pior dia - ex aequo com quinta-feira - em número de mortes por covid desde o início da pandemia.







Variante África do Sul Covid-19 Reuters

Estão agora a ser vigiados com a doença, 181.623 doentes, mais 1.684 do que no anterior boletim. Foram dadas como recuperados mais 7.511 doentes. Desde março recuperaram da doença 526.411 infetados com covid-19.Em relação aos internamentos, registou-se um novo aumento: mais 150 em enfermarias e mais 15 em cuidados intensivos. Estão internados agora, no total, 858 doentes em cuidados intensivos, um novo máximo. E 5.836 em enfermarias.