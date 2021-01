Covid-19: Portugal registou mais 12.435 casos e 293 mortes em 24 horas

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 12.435 casos de novas infeções de covid-19. O boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de mais 293 mortes. Desde março, perderam a vida com o novo coronavírus, 12.179 pessoas. Só em janeiro, morreram 5.000 com o novo coronavírus.







TIAGO PETINGA/LUSA

Do lado das boas notícias, 14.014 doentes recuperaram da doença desde ontem. São agora 518.900 o total de recuperados. Diminuíram também os casos ativos da doença. São agora menos 1.872 do que ontem. No total, estão em vigilância com a doença 179.939 doentes.No campo dos internados as notícias são mistas. Diminuíram os internados gerais - menos 83 - mas aumentaram os internamentos em cuidados intensivos: mais 37. São agora 843 os internados neste serviço. No total, estão nos hospitais 6.544 doentes com covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos diários. Desde o último boletim foram registados mais 5.961 novos casos nesta região, o que eleva os números gerais desta região para os 257.203 casos desde o início da pandemia. Nesse acumulado desde março, a região Norte é a que tem mais casos registados: 303.581, no total.