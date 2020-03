Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) teve hoje na sua página oficial a informação de que iria suspender o atendimento presencial a partir de sexta-feira por tempo indeterminado, mas o Ministério da Educação diz que foi "um lapso".

"A referida informação, preparada para um momento de eventual encerramento de serviços públicos, foi publicitada indevidamente", explicou o Ministério da Educação em resposta enviada à Lusa.

A publicitação da informação foi hoje noticiada pelo jornal Eco.

O anúncio da suspensão do atendimento presencial da direção-geral que gere as escolas, entretanto desmentido, foi feito num momento em que ainda se pondera se as escolas vão ou não encerrar como medida preventiva no âmbito do surto de Covid-19.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta recomendação "faz sentido" e que o encerramento de escolas será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".

Várias universidades e outras escolas já decidiram suspender as atividades letivas.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.