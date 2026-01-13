Sábado – Pense por si

Cotrim não quer Ventura a Presidente e diz não ter "nada a esconder" sobre o caso de assédio

Luana Augusto 11:11
Candidato chegou a apoiar Ventura, caso esse fosse a uma segunda volta, mas agora decidiu corrigir essas declarações. Sobre o caso de assédio pediu que os portugueses não se deixem enganar "por este tipo de campanhas sujas".

O candidato presidencial, João Cotrim de Figueiredo, disse esta terça-feira que só comenta cenários de segunda volta em que esteja a participar.

ESTELA SILVA/LUSA

As declarações, proferidas aos jornalistas durante a sua campanha em Viseu, surgiram depois de o candidato ter dito que não exclui a hipótese de apoiar André Ventura numa segunda volta presidencial. Agora, Cotrim Figueiredo sentiu a necessidade de "corrigir [essas] declarações". "Os únicos cenários de segunda volta em que admito colaborar são aqueles em que eu sou um dos candidatos que vai a essa segunda volta, e continuo claramente convicto disto. Era isso que eu devia ter dito."

Confrontado pelos jornalistas se apoiará, então, André Ventura, respondeu apenas: "Qualquer outra coisa que eu dissesse ia fortalecer ou enfraquecer adversários."

Sobre o facto da sua ex-assessora o ter acusado de assédio sexual, Cotrim diz que toda esta situação é muito "difícil de digerir e doloroso" e recorda que já deu entrada uma queixa por difamação. "Se isto tiver a ver com alguma tática política contra a minha candidatura não é isto que me vai derrubar. Eu hoje acordei com força redobrada."

O candidato afirmou ainda que apesar de dia "difícil" de ontem, em momento algum pensou em desistir e pediu que os portugueses "não se deixem enganar por este tipo de campanhas sujas". "Confiem que sou a mesma pessoa que fui na vida pública e não tenho nada a esconder."

Em atualização

