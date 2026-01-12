Cotrim Figueiredo assume ter sido "pouco claro" e garante não querer Ventura como PR

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo garantiu esta segunda-feira não querer André Ventura como Presidente da República e que, quando disse que não excluía apoiar nenhum candidato numa eventual segunda volta, foi "pouco claro".
Cotrim FigueiredoPedro Catarino
"Eu não disse que ia votar André Ventura, o que eu disse é que não me comprometia com nenhuma candidatura e lamento ter sido pouco claro, isso assumo, fui pouco claro", afirmou o também eurodeputado, no final de uma visita à UBIMedical na Covilhã, em Castelo Branco.
No Fundão, após ter visitado o Mercado Municipal, Cotrim Figueiredo revelou que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não excluía o apoio a qualquer candidato.
Mais tarde, numa segunda ação em Castelo Branco, e instado, por diversas vezes, a dizer claramente se apoiaria André Ventura, líder do Chega, numa eventual segunda volta, Cotrim Figueiredo respondeu com uma pergunta: "Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém".
Entretanto, numa publicação no Instagram, Cotrim Figueiredo publicou um "esclarecimento importante" e escreve: "Eu disse que votaria André Ventura? Não disse. Fui pouco claro, assumo".
