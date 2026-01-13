Carlos César apoia Seguro e pede concentração de votos já na primeira volta das Presidenciais

O presidente do PS apoiou esta terça-feira António José Seguro nas presidenciais e apelou, já na primeira volta, à concentração de votos de quem possa preferir as três candidaturas à sua esquerda ou Gouveia e Melo para defender valores constitucionais.



António José Seguro, candidato à presidência da República DR

Numa publicação nas redes sociais intitulada "O meu voto em Seguro", Carlos César refere que não é segredo que "gostaria de ter tido nestas eleições outras opções no quadro do espaço tradicional do centro-esquerda e da esquerda democrática", mas recordou que fez, a pedido do líder do PS, a resolução de apoio à candidatura de Seguro que foi aprovado na Comissão Nacional de 19 de outubro.

"Faço-o com esperança de que aqueles que, preferindo outras candidaturas - como a de Jorge Pinto, Catarina Martins, António Filipe ou mesmo Gouveia e Melo - compreendam que só Seguro poderá tranquilizar, com a sua passagem à segunda volta, os que professam essas áreas políticas diferenciadas e se reúnem no mais essencial da defesa dos nossos valores constitucionais", apelou.

O presidente do PS refere que estas presidenciais acontecem num ambiente "político nacional muito sensível" e "num contexto especialmente perturbador no plano europeu e internacional".

"Nesse texto, o PS reiterou o seu entendimento sobre as preocupações que mais devem informar o mandato próximo do Presidente da República, designadamente a de contribuir ativamente para 'o melhor equilíbrio dos interesses sociais, culturais, políticos e partidários múltiplos que coexistem na sociedade portuguesa e suster as tentativas de desvalorização das marcas de Abril no Portugal de hoje e do próximo futuro'", refere.

No final da Comissão Nacional que aprovou, com duas abstenções, o apoio formal do PS a Seguro, Carlos César defendeu para o partido este "é o melhor" candidato presidencial, explicando então que com o apoio aprovado o partido "esgota a sua participação enquanto entidade autónoma" nesta eleição.

"A opção que nós temos de fazer é, olhando para os candidatos, saber qual é o melhor. E, para o Partido Socialista, o melhor é o doutor António José Seguro", defendeu, quando questionado se Seguro era o candidato ideal ou o candidato possível.

O presidente do PS defendeu que as eleições são "um ato de liberdade", sabendo-se que "o Partido Socialista tem preferência por esse candidato".

"A opção do Partido Socialista, como a própria resolução que foi aprovada esclarece com clareza, não impede que os militantes decidam, noutro sentido, se acharem em boa consciência que é essa a decisão que devem tomar", ressalvou então.