13 de janeiro de 2026 às 08:50

André Ventura admite apoiar Cotrim de Figueiredo em segunda volta

O candidato à presidência da República, André Ventura, admitiu apoiar Cotrim de Figueiredo numa eventual segunda volta em que não esteja presente. As declarações surgiram depois de Cotrim de Figueiredo admitido que não vai excluir apoio a nenhum candidato numa segunda volta, incluindo André Ventura.

