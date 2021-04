Costa: 'Se tudo correr bem', esta será a “última e definitiva fase” do desconfinamento

O primeiro-ministro admitiu esta segunda-feira que a próxima semana poderá ser a "última e definitiva fase" do plano de desconfinamento que apresentou em meados de março - isto desde que "corra tudo bem".







António Costa Lusa

stamos num bom caminho e com segurança podemos dar o passo que falta dar", afirmou.



Pedindo cautela e advertindo que "esperança" não é "compromisso", o chefe de Governo referiu ainda que, "se tudo correr bem, estamos a uma semana de entrarmos na última e definitiva - espero que definitiva - fase de reabertura da nossa sociedade". Mas "para lá chegarmos", é necessário que tudo "corra bem".

Em Valença, António Costa mostrou-se otimista e com "esperança" na antevisão da reunião no Infarmed com especialistas e responsáveis políticos, que acontece esta terça-feira, e que serve de antevisão para as decisões tomadas em Conselho de Ministros, na quinta-feira. "E

"Não podemos correr o risco de as coisas descontrolarem-se", avisou, pedindo aos portugueses para não relaxarem apesar do desconfinamento, apelando ao uso da máscara, da desinfeção das mãos e do distanciamento social.