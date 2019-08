António Costa acredita que a eventual organização do Campeonato do Mundo de 2030, em conjunto com a Espanha, teria um impacto positivo no país, nomeadamente ao nível do turismo. Em entrevista ao Canal 11, o primeiro-ministro falou de "um projeto interessante"."Está a ser desenvolvido um estudo entre as duas federações, com o carinho dos dois governos para a candidatura à prova. A iniciativa até veio por parte da Espanha. É um projeto interessante, sabemos bem isso através de 2004", frisou o líder do governo.No entanto, António Costa deixou claro que é preciso ter atenção às infraestruturas e ao seu futuro e deixou escapar que o que aconteceu no Euro'2004 deve servir de lição: "Todos aprendemos com o Euro’2004. Os estádios não podem ser pensados apenas para um evento, mas sim também a pensar num pós-evento. Se fosse hoje, o país não teria feito tantos estádios. O estudo que está a ser feito engloba também a temática dos estádios, as exigências de segurança, os custos… Esta pode ser uma excelente oportunidade para remodelar alguns estádios que precisem. Ainda é cedo para dizermos quantos estádios portugueses farão parte desta candidatura. Estamos numa fase muito precoce".António Costa sublinhou no Canal 11 que é necessário que todos os clubes cumpram a lei no que diz respeito ao combate à violência no desporto. O primeiro-ministro disse mesmo estar à vontade para falar no caso do Benfica, que deve adaptar os seus grupos de adeptos."Revejo-me totalmente. A violência no desporto é a negação do espírito desportivo e é algo que deve ser erradicado. Demos um passo importante com a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, com as campanhas públicas que temos vindo a fazer e com a legislação que a Assembleia da República agora aprovou e espero que haja uma melhor consciencialização", referiu o primeiro-ministro em relação às recentes declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage."A legislação foi feita precisamente para que clubes como o Benfica passassem a adequar os seus grupos de adeptos àquilo que efetivamente são claques. Como sabem, falo à vontade sobre essa matéria, é conhecida a minha preferência clubística. Os clubes têm de ser todos iguais e tem de haver uma legislação que seja igual para todos. Havia lacunas, zonas cinzentas. O objetivo da legislação foi clarificar que essas regras têm de ser cumpridas por todos e acho que é saudável que todos o façam.""As leis não mudam o comportamento. O que muda o comportamento é cultura, que tem de imperar. Nós nunca cometemos um homicídio não é por a lei o proibir, é porque humanamente e eticamente é inaceitável. Todos têm de dar o exemplo."