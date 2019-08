João Cancelo deixa a Juventus e reforça o Manchester City

Agora sim, é oficial: João Cancelo já é jogador do Man. City . O anúncio foi feito ao início desta noite pelo emblema inglês, numa nota na qual revela que o internacional português, que atuava na Juventus, assinou um contrato válido até 2025. Em sentido inverso, para a Vecchia Signora ruma o brasileiro Danilo."O Manchester City é um clube fantástico, com um treinador brilhante e estou radiante por estar aqui. Tudo me impressionou, desde as instalações até ao estilo de jogo. Quero sempre melhorar e ganhar troféus e acredito que posso fazê-lo aqui. Mal posso esperar por começar a nova temporada e testar-me na Premier League", admitiu o português, de 25 anos, ao site oficial dos citizens.