O FC Porto comquista uma importante vitória na visita aos russos do Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions.O golo que coloca os "dragões" no bom caminho para chegar à próxima eliminatória foi marcado por Sérgio Oliveira aos 89 minutos.Com apenas uma eliminação em rondas preliminares da Liga dos Campeões, os "dragões" tentam carimbar a nona presença consecutiva na fase de grupos da competição, depois de uma pré-época em que apenas perderam uma vez, no encontro de apresentação aos sócios, frente ao Mónaco (1-0), somando dois triunfos e um empate nos restantes jogos à porta aberta.