Costa: PS poderá ser o primeiro partido a vencer três vezes seguidas

O secretário-geral do PS afirmou hoje que o seu partido poderá ser o primeiro na história da democracia portuguesa a vencer três eleições autárquicas consecutivas, sendo a força política que vence mais câmaras e mais freguesias.



ANTÓNIO COTRIM/LUSA

António Costa falava à entrada da sede do seu partido, no Largo do Rato, em Lisboa, onde está a decorrer uma reunião do Secretariado Nacional do PS para o acompanhamento da noite eleitoral das autárquicas.

"Ganha as eleições autárquicas o partido que vencer o maior número de câmaras e de freguesias. Julgo que hoje poderá ser a primeira vez que um partido, o PS, ganha por três vezes seguidas eleições autárquicas, tendo o maior número de câmaras e de freguesias", declarou o líder socialista.