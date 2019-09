Costa defende que investimento na ferrovia deve manter-se prioridade

O secretário-geral do PS, António Costa , defendeu esta quarta-feira que o investimento nos transportes públicos, nomeadamente na rede ferroviária, deve continuar a ser uma prioridade para o país na próxima legislatura."Essa tem de ser uma grande prioridade do país. Continuar a investir na ferrovia , continuar a investir no transporte público, porque, só assim, podemos alcançar esta meta de em 2030 termos uma redução de 40% das emissões de CO2, a partir do setor dos transportes", afirmou António Costa, em Paredes.Falando aos jornalistas na estação ferroviária de Paredes, na Linha do Douro, depois de ter viajado de comboio a partir de Marco de Canaveses, o líder do PS sustentou que para o país atingir a neutralidade carbónica "não bastam palavras"."São essenciais ações concretas, como esta que estamos a fazer no setor dos transportes, que é um dos setores mais responsáveis pelas emissões", acentuou.António Costa foi recebido na manhã de hoje, em ambiente de pré-campanha eleitoral, na estação ferroviária por algumas dezenas de apoiantes e vários presidentes de câmara socialistas do distrito do Porto.Aos jornalistas, recordou os investimentos realizados pelo Governo, na atual legislatura, no domínio do transporte ferroviário."Ao longo desta legislatura, quadruplicámos o investimento em transporte público, desde logo no grande investimento na ferrovia", referiu, indicando, como exemplos, "as ligações aos corredores internacionais, como o corredor Sul, que vai ligar Sines à fronteira, o corredor Norte, que liga Aveiro à fronteira, a Linha do Minho, que já está eletrificada até Viana do Castelo, mas também nos transportes urbanos".O secretário-geral socialista sublinhou que também tem sido feito investimento na qualidade da rede, "neste caso concreto na Linha do Douro, já com a eletrificação feita até ao Marco".No final do ano, acrescentou, arrancará a eletrificação do Marco até à Régua e, "está previsto já no Programa Nacional de Infraestruturas, que prossiga a eletrificação até ao Pocinho".Ao mesmo tempo, sinalizou, foram lançados "vários concursos para a renovação do material"."Só relativamente à ferrovia, está aberto um concurso para a aquisição de novas composições e, finalmente, uma medida essencial para a promoção do transporte público e para a melhoria do rendimento das famílias, que foi o programa de redução do tarifário, com a criação do passe único", referiu.Essa medida, concluiu António Costa, permitiu que, "por exemplo, nesta linha [do Douro], muitas pessoas poupam por mês quase 100 euros nos custos de transporte para o Porto".