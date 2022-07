Uma pacifista feminista no Ministério da Defesa

"Para mim é importante dar um rosto aos dossiês que tenho em cima da mesa. Quando estiver a decidir, vou lembrar-me das vossas caras", diz a ministra da Defesa aos dirigentes do Complexo Social Nossa Senhora da Paz, da Liga dos Combatentes. Está no Porto, mas o dia começou bem cedo em Braga, numa visita ao Regimento de Cavalaria nº 6. Desde que tomou posse, Helena Carreiras tem ocupado muito do seu tempo na estrada, para conhecer de perto as instituições que tutela e que, pela primeira vez, têm uma mulher aos comandos.