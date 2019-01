Em Novembro, a dívida pública superou o anterior recorde de Outubro. A ida ao mercado para financiar pagamento antecipado ao FMI pesou.

A dívida pública atingiu um novo recorde com 251,48 mil milhões de euros. São cerca de mais 400 milhões de euros face ao anterior pico registado em Outubro deste ano. Os dados foram publicados esta quarta-feira, 2 de Janeiro, pelo Banco de Portugal.



No entanto, no último mês de 2018, a dívida pública deverá baixar 4,7 mil milhões de euros por causa do pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Foi a 10 de Dezembro que o ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou a concretização do pagamento, que deverá gerar uma poupança de 1,2 mil milhões de euros.



Em Novembro, Portugal foi ao mercado buscar 1.250 milhões de euros com a emissão de obrigações com maturidade a 5 e 10 anos em que pagou os juros mais baixos de sempre. Este dinheiro tinha como objetivo pagar antecipadamente ao FMI.