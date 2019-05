O secretário-geral do PS, António Costa, agradeceu hoje aos portugueses que decidiram votar nos socialistas de forma tão "expressiva, clara e inequívoca" nas eleições europeias e elogiou o cabeça de lista do partido, Pedro Marques.António Costa falava perante duas centenas de militantes na conferência de imprensa final no Hotel Altis, em Lisboa, tendo ao seu lado Pedro Marques.O secretário-geral socialista agradeceu aos que "escolheram de forma tão expressiva, clara e inequívoca votar no PS nestas eleições", acrescentando sentir este resultado como um "voto de confiança" no partido.