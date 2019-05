À entrada da Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, não há sinal da presença do Livre. Nem uma tulipa, o símbolo do partido fundado em 2014, à vista. Lá dentro, o bar está vazio. "Boa tarde, estou à procura da sede de campanha do Livre?" O bartender olha-me sem piscar. "Desistiram. As sondagens eram tão más que eles foram-se embora. Mas se continuar pelo corredor e virar à direita é capaz de apanhar alguém."

A brincadeira não está muito longe da realidade. As sondagens não eram promissoras e na sala de paredes pintadas de preto e chapéus-de-chuva abertos pendurados no teto, estão 19 pessoas e uma bebé.

A maioria espera os resultados em pé com uma cerveja na mão. Os outros olham para os ecrãs dos telemóveis ou para a tela gigante onde é projetada a emissão da RTP, espalhados por cinco mesas coloridas.

Há dez cartazes do partido de esquerda ecologista apoiados no chão e nas paredes. "Fim da Europa fortaleza", "Democratizar a Europa" são dois dos slogans apresentados pelo ex-eurodeputado Rui Tavares que fundou o partido em 2014, depois de sair do Bloco de Esquerda em rutura com Francisco Louçã.

O ambiente é tranquilo e, apesar das últimas sondagens não indicarem a eleição do fundador, os militantes ainda sonham. "Tenho a esperança que consigamos eleger o nosso cabeça de lista", diz André, de 47 anos. "Desta vez não consegui fazer campanha, não tive a sensação da rua, mas essa é a expectativa."

Às 20h, a sala concentra-se na tela gigante e na projeção da RTP e da Universidade Católica que dá a vitória ao PS. Quando, depois do PSD, Bloco de Esquerda, CDU e CDS surge o PAN com 4 a 6% dos votos e a possível eleição de, pelo menos, um eurodeputado, é o desalento.

"Como é possível o PAN conseguir eleger um eurodeputado quando nós temos um candidato com provas dadas na Europa", reage Diana Barbosa, apoiante do Livre e que levou uma bandeira da União Europeia para a noite eleitoral.

"Rui Tavares já foi eurodeputado com provas dadas, na situação da Hungria, na defesa dos direitos humanos. Gostava muito que ele continuasse a tentar."

Alguns minutos antes das 21h, Rui Tavares entra na sala juntamente com a segunda candidata da lista do partido, Joacine Moreira, e irrompem os aplausos. "É um início ótimo porque arriscámos imensamente e porque ousámos no optimismo", reage Joacine Moreira em cima do palco. A primeira a fazê-lo entre todos os outros partidos.

"Avançámos com recursos ínfimos, mas com objetivos enormes", garante e acrescenta. "Vai ser inevitável elegermos no Parlamento Europeu, vai ser inevitável elegermos na Assembleia da República."

Rui Tavares abraça Joane Moreira e pede paciência. "Reações só com resultados definitivos. Já falta pouco", diz enquanto regressa à sala, ao fundo do corredor, onde passou a noite eleitoral.

Meia hora depois, regressa à sala para dar alento aos apoiantes e pedir imperiais. A espera é quebrada com um pequeno festejo. "Estamos à frente do Basta." É a vitória possível.

Mas Rui Tavares tem mais. Quando finalmente sobe para o palco revela que o voto no partido é muito semelhante ao de 2014 e que o Livre poderá ser o partido mais votado entre aqueles que não elegeram eurodeputados. "Estamos taco a taco com o Aliança", garante. Mais: há sinais que merecem ser festejados. "Em algumas freguesias de Lisboa estamos entre os três, quatro partidos mais votados."

Admite que os resultados não o surpreendem e que o objetivo agora são as eleições legislativas de outubro. "Os partidos que elegem para o Parlamento Europeu são os que têm assento na Assembleia da República. Eu sabia que essa era a ordem natural das coisas."

"Estivemos na campanha para fazer pedagogia europeia. Depois de entrarmos no parlamento, teremos cobertura mediática, subvenção e estaremos no registo das sondagens", avança.

"Vamos começar amanhã a trabalhar nas legislativas. É aí que o Livre vai chegar em outubro." Os militantes aplaudem. O sonho parece possível.