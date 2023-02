Barcelos: a mãe, o filho e o envelope de dinheiro

Domingos Pereira já estava acusado de um crime de corrupção passiva quando se candidatou às autárquicas de 2021. O vice-presidente da câmara de Barcelos começou a ser julgado em fevereiro de 2022 e acabou condenado três meses depois. A pena (suspensa) foi fixada em 2 anos e 10 meses de prisão, tendo sido declarada a perda de mandato. Muito criticada, a sua permanência na câmara enquanto aguarda pela decisão do recurso tem causado embaraços e é vista com desconfiança. Até mesmo no seio do executivo municipal, resultante de uma coligação entre PSD, CDS e BTF, o movimento independente criado por Domingos Pereira após ter abandonado o PS.