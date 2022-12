Relatórios do SICAD acerca de droga, toxicodependências e álcool no país vão ser apresentados no Parlamento.

Mortes por overdose registadas no ano passado são as mais elevadas desde 2009

Em 2021, registou-se o nível mais elevado de mortes por overdose desde 2009. Os dados figuram no relatório anual do Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências, que é apresentado esta quarta-feira no Parlamento.