A coronel Regina Mateus tomou esta segunda-feira posse como directora do Hospital das Forças Armadas (HFAR), sendo a primeira mulher a assumir um cargo de Oficial General nas Forças Armadas, anunciou hoje o Estado-Maior.A coronel Regina Mateus assumirá o cargo mantendo o posto actual e "há de ser promovida", sendo a primeira mulher Oficial General nas Forças Armadas, disse à Lusa fonte do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).A promoção depende de vagas na Força Aérea e de autorização do Governo.Regina Mateus, médica, substituiu o brigadeiro-general António Lopes Tomé na direcção do HFAR. O capitão-de-mar-e-guerra Manuel Ribeiro tomou posse como subdirector do hospital, substituindo Luís Santos Carvalho.A coronel Regina Mateus nasceu em 1966, em Maputo. Frequentou o curso de Medicina na Universidade de Coimbra, concluído em 1991. Entrou há 24 anos para a Força Aérea, sendo a mais antiga coronel das Forças Armadas.Foi colocada no antigo hospital da Força Aérea, actual HFAR, e tirou depois o curso de medicina aeronáutica. Fez o internato complementar em Cirurgia Geral e obteve o grau de assistente hospitalar em 2002.Em 2003 chefiou a equipa de saúde militar presente no exercício de avaliação táctica da NATO, em Ovar, e participou em várias missões da Aliança Atlântica como "Avaliadora de Protecção da Força" em Portugal, Grécia, Turquia e Espanha.Foi chefe do centro de Saúde da Base Aérea de Monte Real e o Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea.