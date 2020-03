O Estado de Emergência foi decretado em Portugal e, desde então, que a população tem estado à espera do decreto do Governo que define os moldes da medida. Com a divulgação do documento esta sexta-feira à noite, já é possível saber o que os portugueses podem (ou não) fazer no seu dia a dia. Se não fizer parte do grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19) e se não estiver em confinamento obrigatório por estar doente, então deve ficar em "recolhimento domiciliário" e só pode circular em espaços e vias públicas para alguma das seguintes atividades:





- Aquisição de bens e serviços;

- Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;



- Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;



- Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;



- Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;



- Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes;



- Deslocações para acompanhamento de menores, onde se incluem passeios de curta duração, "para efeitos de fruição de momentos ao ar livre", dita o decreto.



- Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva;



- Deslocações para participação em ações de voluntariado social;



- Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;



- Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;



- Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;

- Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras;



- Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais;



- Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais;



- Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa delas;



- Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;



- Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;



- Retorno ao domicílio pessoal;



- Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.



A Direção-Geral de Saúde (DGS) subiu esta sexta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal para 1.020, um aumento de 235 casos e 29% em relação aos 785 casos confirmados esta quinta-feira. No seu último boletim epidemiológico, a DGS registou ainda seis mortos em Portugal, mais três que no dia anterior, assim como cinco doentes recuperados e 26 em unidades de cuidados intensivos.