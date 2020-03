Faz parte de um grupo de risco? Veja o que não vai poder fazer

Quem faz parte de um grupo de risco está sujeitos "a um dever especial de proteção" durante o estado de emergência decretado pelo Presidente da República para fazer face à pandemia do novo coronavírus. Na prática, isso significa deixar de poder fazer a vida normal e cumprir regras apertadas. Mas, para já, não há sanções para quem desrespeitar o que ficou estabelecido no decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros.Antes de mais, é preciso saber quem faz parte do grupo de risco. O decreto determina que estão incluídos nesta categoria os maiores de 70 anos, os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos.Se faz parte de qualquer uma destas categorias, só poderá circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para fins muito específicos.Segundo o disposto no artigo os motivos que podem ser invocados para sair são:a) Aquisição de bens e serviços;b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde;c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras;d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva;e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.A menos que estejam de baixa médica, os diabéticos, hipertensos ou doentes crónicos podem ainda circular para o exercício da atividade profissional.A restrição prevista de circulação não se aplica aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil, aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais .Quem não faz parte de um grupo de risco tem ainda assim de respeitar o dever de recolhimento domiciliário, embora também não haja sanção prevista para quem o desrespeitar.Isso significa que só pode sair de casa para:a) Aquisição de bens e serviços;b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ouequiparadas;c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes;g) Deslocações para acompanhamento de menores:i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos aoar livre;ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.o 1 do artigo10.o do Decreto-Lei n.o 10-A/2020, de 13 de março.h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva;i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente ocumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinadapor acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras;n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais;o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais;p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa delas;q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;s) Retorno ao domicílio pessoal;t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.Para os automóveis também há restrições. Só pode deslocar-se em veículo particular para realizar uma destas atividades ou para reabastecimento em postos de combustível.Independentemente do que fica definido neste decreto, é respeitar as recomendações e ordens das autoridades de saúde e das forças e serviços de segurança, em todas as deslocações, "designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas".