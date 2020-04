O centro de rastreio de Covid-19 no Marco de Canaveses, distrito do Porto, vai funcionar no estádio municipal e terá capacidade para 150 testes por dia, segundo informou hoje fonte autárquica.

O equipamento estará operacional a partir de terça-feira e destinar-se-á a "cidadãos suspeitos de infeção encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde".

O "covid-drive", como é designado aquele serviço, vai servir a população dos seis concelhos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Tâmega (Marco de Canaveses, Baião, Amarante, Celorico de Basto, Cinfães e Resende).

Além dos testes no local, os técnicos laboratoriais vão dar formação a quatro equipas de enfermagem do Agrupamento de Centros de Saúde.

As equipas de enfermagem vão assegurar testes a doentes de risco, incluindo idosos dos lares, e respetivos cuidadores. Os relatórios serão enviados diretamente para as autoridades de saúde e para os pacientes, no prazo de três dias úteis, por telefone ou correio eletrónico", segundo informa a autarquia.

A nova resposta vai ser instalada com o apoio de funcionários da Câmara do Marco de Canaveses, que também garantirá apoio logístico, além da cedência do estádio municipal, uma tenda, outros equipamentos e equipas de segurança.

Citada num comunicado, a presidente Cristina Vieira assinala que se trata de "mais uma resposta de enorme importância, pois permite o rastreio a um grande número de pessoas de forma rápida e segura".

Além disso, assegura a edil do Marco de Canaveses, o centro de rastreio "assegura o reforço de testes aos utentes dos lares, que merecem especial preocupação".

Também referido no comunicado, o presidente do município vizinho de Baião, Paulo Pereira, assinalou a importância do equipamento, por dotar a região de capacidade para realizar testes com regularidade.

"Também para nós a prioridade é a realização de testes aos utentes e aos trabalhadores dos lares, porque estes são espaços onde se concentra um número grande de pessoas mais frágeis", refere.

O centro de rastreio funcionará de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00. Ao sábado e domingo funcionará da 14:00 às 18:00.

