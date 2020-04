Coronavírus: Saiba quantas pessoas estão infetadas no seu concelho

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 14 de abril e foram anunciados pela DGS a 15 de abril. Contemplam só 80% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



O relatório divulgado esta quarta-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS) indica que são agora 201 os concelhos do país com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, mais quatro do que os registados na terça-feira.





Com três casos positivos cada, entraram nesta lista os municípios de Ponta Delgada, Castro Marim, Murça e Alfândega da Fé. Estes 201 concelhos representam 65,3% dos 308 municípios portugueses.





Já o número de concelhos com mais de 100 infetados manteve-se inalterado em 33 (10,7% do total).



código do mapará que estará mais logo no radar









Porto (980), Lisboa (962) e Vila Nova de Gaia (923) continuam a ser os três concelhos mais atingidos pelo surto, somando 2.865 casos positivos, cerca de um quinto (19,4%) dos 14.810 casos registados nos municípios com três ou mais infetados confirmados. Apesar da descida observada no ritmo de propagação do vírus, o concelho do Porto está muito perto de atingir a marca dos mil casos positivos de Covid-19.





Nota também para o município de Aveiro (203), que superou as duas centenas de infetados, elevando assim para 17 os concelhos com 200 ou mais casos confirmados. Já o número de municípios com pelo menos 100 casos mantém-se em 32, sendo que Castro Daire (99) está à beira de atingir a centena de infetados.



Norte regista mais de metade das mortes

O mapa da distribuição de infetados por concelhos mostra como a região Norte de Portugal é a mais atingida pelo surto. É também a norte onde se regista o maior número de óbitos causados pelo novo coronavírus: 339 mortes, mais de metade do total.



Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (111), a região Centro (136) e o Algarve (9), enquanto no Alentejo não há ainda registo de fatalidades. Nos arquipélagos, a Madeira não apresenta ainda qualquer óbito e os Açores contabilizam 4 óbitos.



Os dados hoje reportados pela DGS mostram que o número total de mortos devido à pandemia aumentou 5,6% para 599.